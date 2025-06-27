On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 27 Haziran Cuma ? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 27 Haziran Cuma ? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
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On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 27 Haziran 2025 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 27 Haziran 2025 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 27 Haziran 2025 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 27 Haziran 2025 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 25, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye *havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

27 Haziran 2025 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Haziran 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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