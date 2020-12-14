On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık On Numara sonuçlarına nereden bakılır? On Numara çekiliş sorgulama ekranı!

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 14 Aralık On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 14 Aralık 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 14 Aralık Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı? Yenilenen on numara kuralları neler? On numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 14 Aralık tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 14 Aralık 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

14 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

14 Aralık On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 14 Aralık on numara sonuçları saat 20.00'de açıklanacak. Milli Piyango Online 14 Aralık tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçları haberimizden de takip edebilirsiniz.

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ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR? ON NUMARA DEVRETTİ Mİ?

Henüz on numara çekiliş sonuçları açıklanmadı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Şisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.