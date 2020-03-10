On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart MPİ On Numara sonuçları
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On Numara, İstanbul, Ekonomi, Güncel

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu severleri heyecanlandıran bekleyiş son buldu. 9 Mart tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen üç talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye kazanan iller İstanbul, Van, Antalya olarak açıklandı. İkramiye kazanan talihliler 203.562,55 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

10.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:11
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart MPİ On Numara sonuçları

9 Mart 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi ikramiyeyi kazanmıştı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen 3 ikişi 203.562,55 TL ikramiyeyi bölüştü. 918. haftanın On Numara sonuçları...

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918. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 918. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 6, 14, 19, 26, 27, 31, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 74, 75 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 918. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 562 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 915 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 2 kişi 203 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 474 kişi 28 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 726 kişi 4 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 258 bin 301 kişi 3 lira ikramiye alacak. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Antalya'nın Manavgat, İstanbul'un Fatih ve Van'ın İpekyolu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 917. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 7, 11, 12, 17, 24, 30, 32, 42, 51, 53, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 75, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 917. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 200 bin 424 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 3 bin 516 lira 25'er kuruş, 8 bilen 2 bin 217 kişi 181 lira 5'er kuruş, 7 bilen 22 bin 212 kişi 25 lira 70'er kuruş, 6 bilen 135 bin 286 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 248 bin 275 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ağrı'nın Doğubayazıt, İstanbul'un Sultangazi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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