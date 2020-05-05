On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Mayıs MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 4 Mayıs tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 926. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. İşte, 4 Mayıs 2020 On Numara sonuçları...

4 Mayıs 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiye olan 148.307,05 TL paylaşılmıştı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 463.402,21 TL sonraki haftaya devretti. 926. haftanın On Numara sonuçları...

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926. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 926. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 04, 07, 12, 16, 18, 26, 30, 38, 42, 43, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 80 olarak belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 925. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 11, 14, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 47, 49, 55, 59, 63, 70, 71, 72, ve 76 olarak belirlendi.

n Numara oyununun 925. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 148 bin 307 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 3 bin 189 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1755 kişi 169 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 373 kişi 24 lira 45'er kuruş, 6 bilen 104 bin 619 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 821 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Balçova ve Karabağlar ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.