On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Ocak MPİ On Numara sonuçları

28.01.2020 08:37 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:37

27 Ocak 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen bir kişi 580.933,15 TL ikramiye kazandı. 912. haftanın On Numara sonuçları...

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912. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 912. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 912. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 580 bin 933,15 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 141 kişi 2 bin 747,20'şer lira, 8 bilen 2 bin 435 kişi 159,25'er lira, 7 bilen 26 bin 505 kişi 20,90'ar lira, 6 bilen 142 bin 542 kişi 4,05'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 712 kişi 3,25 lira ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 911. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 12, 14, 24, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.