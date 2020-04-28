On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Nisan MPİ On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Nisan MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 27 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 925. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte, 27 Nisan 2020 On Numara sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Nisan MPİ On Numara sonuçları
28.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 08:32

27 Nisan 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen dört kişi çıkmış ve büyük ikramiye olan 113.649,60 TL paylaşılmıştı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen üç kişi 148.307,05 TL ikramiye kazandı. 925. haftanın On Numara sonuçları...

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925. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 925. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 11, 14, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 47, 49, 55, 59, 63, 70, 71, 72, ve 76 olarak belirlendi.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Nisan MPİ On Numara sonuçları

On Numara oyununun 925. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 148 bin 307 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 3 bin 189 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1755 kişi 169 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 373 kişi 24 lira 45'er kuruş, 6 bilen 104 bin 619 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 821 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Balçova ve Karabağlar ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 924. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 55, 58, 59, 65, 67, 69, 71 ve 72 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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