On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Mart MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 23 Mart tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 920. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte, 23 Mart 2020 On Numara sonuçları...

23 Mart 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiye olan 281.892,55 TL'yi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen iki kişi 222.377,00 TL ikramiye kazandı. 920. haftanın On Numara sonuçları...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

920. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 920. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 920. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 222 bin 377'şer lira ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 919. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 13, 15,18, 20, 23, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 67, 68, 71, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 919. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 281 bin 892 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 3 bin 836 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1966 kişi 191 lira 15'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 125 bin 391 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 207 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Efeler ile Mersin'in Toroslar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.