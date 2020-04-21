On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 20 Nisan MPİ On Numara sonuçları
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Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi, Güncel

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 20 Nisan MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 20 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte, 20 Nisan 2020 On Numara sonuçları...

21.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:47
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 20 Nisan MPİ On Numara sonuçları

20 Nisan 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiye olan 209.178,10 TL paylaşılmıştı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen dört kişi 113.649,60 TL ikramiye kazandı. 924. haftanın On Numara sonuçları...

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924. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 924. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 55, 58, 59, 65, 67, 69, 71 ve 72 olarak belirlendi.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 20 Nisan MPİ On Numara sonuçları

On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 923. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 67, 70 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 923. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 209 bin 178 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1801 kişi 155'er lira, 7 bilen 17 bin 529 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 103 bin 508 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 157 bin 363 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Söke ve Kütahya'nın Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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