On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Mart MPİ On Numara sonuçları

02.03.2020 22:59 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:00

2 Mart 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Akşam yapılan çekilişte de on bilen üç kişi 200.424,30 TL ikramiye kazandı. 917. haftanın On Numara sonuçları...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

917. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 917. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 02, 07, 11, 12, 17, 24, 30, 32, 42, 51, 53, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 75, 77, 80, olarak belirlendi.

On Numara oyununun 917. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 200 bin 424 lira 30 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 114 kişi 3.516,25 TL, 8 bilen 2 bin 217 kişi 181 lira, 7 bilen 22 bin 212 kişi 25'er lira, 6 bilen 138 bin 286 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 248 bin 275 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ağrı Doğubayazıt, İstanbul Sultangazi, Kırklareli Lüleburgaz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 916. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 5, 6, 7, 14, 16, 21, 22, 30, 31, 39, 43, 46, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 ve 73 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 916. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 306 bin 799 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 4 bin 398 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 319 kişi 176 lira 55'er kuruş, 7 bilen 22 bin 283 kişi 26'şar lira, 6 bilen 138 bin 603 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 230 bin 958 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Balıkesir'in Bandırma ile İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.