On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?
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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?

Milli Piyango Online 17 Ağustos tarihli on Numara sonuçlarını açıkladı. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 17 Ağustos tarihli çekilişte 10 bilen bir talihli 778 bin 521 TL'yi kazandı. İşte, 17 Ağustos 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?
17.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:58

Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 51, 28, 56, 4, 29, 26, 65, 2, 5, 60, 12, 27, 20, 59, 57, 46, 23, 71, 22, 67, 58, 25 oldu. 10 bilen bir kişi 778 bin 521 TL kazandı ve sonraki hafta ödülü de 138 bin 530 olarak belirlendi. büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. On numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

HAFTANIN KAZANAN NUMARALAR

On numarada, 9 bilen 78 kişi 2.155, 45TL, 8 bilen 979 kişi 214.65 TL, 7 bilen 8.592 kişi 46,45 TL, 6 bilen 49.380 kişi 8,50 TL, hiçbir numara bilemeyen 87.011 kişi de 7.10 TL ikramiyeye hak kazandı. On Numara, Pazartesi günleri saat 20: 00'da çekiliyor.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi?

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.

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