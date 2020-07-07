On Numara çekiliş sonuçları: 6 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları: 6 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 6 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 935. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte, 6 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları: 6 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
07.07.2020 08:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:24

6 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen bir kişi çıkmış ve büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen iki kişi 250.479,80 TL ikramiye kazandı. 935. haftanın On Numara sonuçları...

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935. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 935. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 250 bin 479 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 16, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara çekiliş sonuçları: 6 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 129 kişi 2 bin 589 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 222 kişi 150 lira 65'er kuruş, 7 bilen 21 bin 476 kişi 22 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 122 bin 781 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 441 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Bakırköy ile İzmir'in Bergama ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 934. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 506 bin 812 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 118 kişi 2 bin 864 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 71 kişi 163 lira 15'er kuruş, 7 bilen 19 bin 949 kişi 24 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 120 bin 215 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 40 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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