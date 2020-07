On Numara çekiliş sonuçları: 29 Temmuz MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 29 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 952. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve dördüncü defa ikramiye devretti. İşte, 29 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

29 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen çıkmadığından 680.185,66 TL devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 892.916,65 TL devretti. 952. haftanın On Numara sonuçları... On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ... 952. HAFTA KAZANAN NUMARALAR On Numara çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 952'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 11, 12, 14, 15, 21, 36, 39, 42, 48, 54, 55, 57, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 77 ve 79 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 892 bin 916 lira 65 kuruş devretti. ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI On Numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 951'inci çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 34, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 52, 55, 65, 69, 71, 74 ve 77 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 680 bin 185 lira 66 kuruş devretti.