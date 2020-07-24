On Numara çekiliş sonuçları: 23 Temmuz MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 23 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 946. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve ikramiye üçüncü defa devretti. İşte, 23 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

23 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen çıkmadığından 267.836,63 TL devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 407.918,85 TL devretti. 946. haftanın On Numara sonuçları...

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946. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 946'ıncı çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 407 bin 918 lira 85 kuruş devretti.

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 945'inci çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 8, 15, 21, 22, 27, 34, 48, 49, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79 ve 80 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretti.