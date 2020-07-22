On Numara çekiliş sonuçları: 21 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları: 21 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 21 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 944. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. İşte, 21 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları: 21 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
22.07.2020 08:08 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:31

21 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen bir talihli 447.396,80 TL sahibi oldu. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 137.780,05 TL devretti. 944. haftanın On Numara sonuçları...

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944. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara çekilişi yapıldı. On Numara ve Süper On Numara çekildi21.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 07:32On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 944. çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 14, 18, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 74 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 137 bin 780 lira 5 kuruş devretti.

On Numara çekiliş sonuçları: 21 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 943. çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 38, 42, 43, 44, 50, 56, 59, 72, 73, 75 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen 1 kişi, 447 bin 396 lira 80 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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