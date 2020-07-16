On Numara çekiliş sonuçları: 15 Temmuz MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 15 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 938. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve ikramiye ikinci kez devretti. İşte, 15 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

15 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen çıkmadığından 67.759,58 TL sonraki güne devretti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 154.249,45 TL devretti. 938. haftanın On Numara sonuçları...

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938. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 938. çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 6, 14, 15, 20, 22, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 46, 47, 49, 50, 57, 60, 71, 74 ve 75 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 154 bin 249 lira 45 kuruş devretti.

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

On numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 937. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 63, 68, 70, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 67 bin 759 lira 58 kuruş devretti.