On Numara çekiliş sonuçları: 14 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları: 14 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 14 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 937. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve ikramiye ilk devrini gerçekleştirdi. İşte, 14 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

On Numara çekiliş sonuçları: 14 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
15.07.2020 08:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:13

14 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen çıkmadı ve 67.759,58 TL devretti. 937. haftanın On Numara sonuçları...

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937. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 937. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 63, 68, 70, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 67 bin 759 lira 58 kuruş devretti.

On Numara çekiliş sonuçları: 14 Temmuz MPİ On Numara sonuçları

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 936. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 252 bin 320 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 48, 53, 55, 57, 66, 68, 72, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 505 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1726 kişi 195 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 783 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen 112 bin 118 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 8 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Tokat'ın Erbaa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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