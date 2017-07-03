On Numara Çekildi (2)

On Numara çekilişinde 10 bilen 3 kişi 86 bin 859 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 109 kişi bin 593 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 873 kişi 93 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 972 kişi 18 lira 35'er kuruş, 6 bilen 91 bin 828 kişi 3 lira 80'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 147 bin 468 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Altındağ, İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinden yatırdığı belirtildi.



Toplam 1 milyon 737 bin 184 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 692 bin 420 lira 3 kuruş KDV, 386 bin 40 lira 90 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.



(Bitti)