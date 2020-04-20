On Numara çekildi (2) On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA