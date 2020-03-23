On Numara çekildi (2) On Numara oyununun 920. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 222 bin 377'şer lira ikramiye kazandı.

On Numara oyununun 920. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 222 bin 377'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA