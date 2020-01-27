On Numara çekildi (2)

27.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:58

On Numara oyununun 912. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 580 bin 933,15 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 141 kişi 2 bin 747,20'şer lira, 8 bilen 2 bin 435 kişi 159,25'er lira, 7 bilen 26 bin 505 kişi 20,90'ar lira, 6 bilen 142 bin 542 kişi 4,05'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 712 kişi 3,25 lira ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

(Bitti)

Kaynak: AA