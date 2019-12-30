On Numara çekildi (2)

30.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:14

On Numara oyununun 908. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 276 bin 605'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 581 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1976 kişi 186 lira 65'er kuruş, 7 bilen 19 bin 766 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 382 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 242 bin 895 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Burdur'un Bucak ve Giresun'un Espiye ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA