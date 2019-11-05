On Numara çekildi (2)

05.11.2019 08:16

On Numara oyununun 900. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 139 bin 318 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 203 lira 35'er kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 186'şar lira, 7 bilen 19 bin 246 kişi 27 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 116 bin 691 kişi 4 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 259 bin 928 kişi 2 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Serik, İzmir'in Karşıyaka ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA