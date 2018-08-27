On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 62 bin 299 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 245 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 288 lira 84 kuruş aktarıldı.

(Bitti)