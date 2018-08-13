On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 79 bin 175 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 102 kişi, 2 bin 70 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 603 kişi 132 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 871 kişi, 23 lira 95'er kuruş, 6 bilen 103 bin 578 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 251 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Samsun'un Havza, Kastamonu merkez, Antalya'nın Muratpaşa ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 111 bin 343 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 203 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 187 lira 40 kuruş aktarıldı.

(Bitti)