On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 895 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi 2 bin 794 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 618 kişi 141 lira 65'er kuruş, 7 bilen 16 bin 599 kişi 26 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 104 bin 318 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 407 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 290 bin 534 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 912 bin 922 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 7 lira 70 kuruş aktarıldı.

(Bitti)