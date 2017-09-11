On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 143 bin 456 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 99 kişi bin 932 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 892 kişi 101 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 810 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 399 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 257 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.



Toplam 1 milyon 912 bin 742 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 762 bin 482 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 425 bin 53 lira 79 kuruş aktarıldı.



(Bitti)