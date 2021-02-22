On Numara canlı izle - 22 Şubat! On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 22 Şubat On Numara çekiliş sonuçları-MPİ bilet sorgulama…

Pazartesi ve Cuma günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde gerçekleştirilen MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belli olan MPİ On Numara sonuçları bugün (22 Şubat 2021) şans oyunu severler için açıklandı. On Numara canlı izle - 22 Şubat! On Numara sonuçları belli oldu! On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığından her hafta Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ve Youtube canlı yayını üzerinden şanslı numaraları duyurulan MPİ "On Numara sonuçları" bugünkü canlı çekilişle açıklandı. Milli Piyango ve MPİ bayileri üzerinden oyunu oynatan ve büyük ikramiyenin hangi şanslı numaralara isabet ettiğini öğrenmek isteyen şans oyunu severler 22 Şubat On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (22 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 22 Şubat MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Şubat On Numara sonuçları: 31 - 25 - 15 - 26 - 47 - 35 - 59 - 70 - 62 - 41 - 8 - 67 - 19 - 9 -

46 - 80 - 18 - 56 - 39 - 79 - 75 - 60 -

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?



Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.