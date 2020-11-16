On Numara bilet sorgulama! Şisal Şans 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?
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On Numara bilet sorgulama! Şisal Şans 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?

16.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:52
On Numara bilet sorgulama! Şisal Şans 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 16 Kasım On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti. 16 Kasım 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

Milli Piyango Online 16 Kasım tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 9 Kasım tarihinde yapılan çekilişte kazanan kim merak edilirken, On numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 16 Kasım 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

En son 13 Kasım tarihinde çekilen On Numara'da kazanan numaralar;

1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 44, 46, 50, 58, 62, 65, 67, 69, 73

* 16 Kasım on numara sonuçları saat 20.00'da açıklanacak. Sonuçları takip etmek için TIKLAYINIZ.

On Numara bilet sorgulama! Şisal Şans 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Nasıl Oynanır?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmedenyirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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