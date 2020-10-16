On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 16 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!
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On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 16 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

16.10.2020 21:10 | Son Güncelleme: 16.10.2020 21:13
On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 16 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 16 Ekim On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Ekim 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 16 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

Milli Piyango Online 16 Ekim tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 16 Ekim'de yapılan çekilişte kazanan kim merak edilirken, On numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 16 Ekim 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU!

On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 16 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!
On Numara bilet sorgulama! On Numara çekiliş sonuçları: 16 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

ON NUMARA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 28 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.

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