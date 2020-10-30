On Numara bilet sorgulama! 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları: 30 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 30 Ekim On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Ekim 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 30 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı!

Milli Piyango Online 30 Ekim tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 19 Ekim'de yapılan çekilişte kazanan kim merak edilirken, On numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 30 Ekim 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

30 Ekim on numara sonuçları saat 20.00'da açıklanacak. Sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 28 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyun severler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.