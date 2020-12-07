On Numara 7 Aralık sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 7 Aralık On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 7 Aralık On Numara çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 10 bilen talihlinin büyük ikramiyenin sahibi olduğu On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile belirleniyor. İşte 7 Aralık On Numara sonuçları sorgulama

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 7 Aralık On Numara çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 10 bilen talihlinin büyük ikramiyenin sahibi olduğu On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile belirleniyor. İşte 7 Aralık On Numara sonuçları sorgulama...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi bugün Milli Piyango TV Youtube ekranında 20:00'da başlayacak olan On Numara çekiliş sonuçları 15 dakika içerisinde açıklanacak. On Numara çekiliş sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar millipiyangonline üzerinden sorgulama yapabilecek

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR? ON NUMARA DEVRETTİ Mİ?

On numara beklenen büyük ikramiye 130.541TL'dir.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.