Ön muhasebede kadın girişimcilere özel 3 aylık ek kullanım süresi

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca abone olan girişimci kadınlara 3 aylık ek kullanım süresi hediye edecek.

KOBİ'lerin finansal operasyonlarını daha verimli yürütmelerini sağlayan ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen hizmetler sunan Paraşüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir kampanya başlattı. Buna göre Mart ayı boyunca Paraşüt'e abone olan girişimci kadınlara, yıllık aboneliğe ek olarak 3 aylık kullanım süresi hediye edilecek.

"Çorbada tuzumuz olsun istedik"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Bu anlamlı günü kutlarken, iş hayatında pek çok zorlukla karşılaşan girişimci kadınlara destek olmayı hedefledik; bir anlamda çorbada tuzumuz olsun istedik. Paraşüt'e abone olan girişimci kadınlar, fatura ve cari hesap takibinden ön muhasebe yönetimine uzanan kapsamlı hizmetlerimizden yararlanarak zaman ve maliyet avantajı kazanabilir" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi