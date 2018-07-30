Ön Koşulsuz İran ile Görüşmeye Hazırım"

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından bir talep gelmesi halinde İranlı liderler ile ön koşulsuz olarak görüşebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, basına yaptığı açıklamada İranlı liderler ile ön koşulsuz olarak görüşebileceğini söyledi. Trump, bu tarz görüşmelerin he zaman faydalı olduğunu söyleyerek, "Görüşmelere inanıyorum, eğer İran isterse kesinlikle onlarla görüşürüm. İran şu ara çok zor zamanlar geçiriyor. Böyle bir görüşmeye hazırlar mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İran ile daha önceden yapılmış ticari anlaşmaların kesinlikle anlamsız olduğunu belirten Trump, "İran'la sonlandırdığımız anlaşma çok saçmaydı. İran'ın eninde sonunda görüşme talep edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. Bunun bir zayıflık değil, yapılması uygun olan şey olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Eğer bir önceki dosya israfından başka bir şeye yaramayan anlaşmadan farklı daha anlamlı bir şey üzerine çalışabilirsek, kesinlikle görüşebiliriz" dedi. İran ile görüşmek için bir ön koşulu olmadığını vurgulayan Trump, "Hiçbir ön koşulum yok, istedikleri herhangi bir zamanda görüşebiliriz. Hem onlar için, hem bizim için hem de dünya için iyi olacak" şeklinde konuştu.

(İHA)