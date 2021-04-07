(ön haber) Galatasaray Başkanı Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri'nin basın lansmanında konuştu

"6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalar deprem riski taşımakta.

"6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalar deprem riski taşımakta. Hepsini buraya taşıyacağız"

Serhan TÜRK - -

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri'nin basın lansmanında yaptığı açıklamada, "6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalarda deprem riski var. Hepsini buraya taşıyacağız" dedi.

Kemerburgaz arazisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz'in öne çıkan sözleri şöyle;

"Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazidir. Biz bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık. 30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalarda deprem riski var. Hepsini buraya taşıyacağız.Florya ve Riva anlaşması hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti.Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili Murat Kurum 'a da çok çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim.

Bir yenilgiyle üzülmeyelim. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz yüzyıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK