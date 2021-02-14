Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
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Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı

14.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:34
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı

ADANA' da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirildi.

 ADANA' da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirildi. Olayla iligi gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'" yazıları dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada, cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan U.Ö. (21) ve taksinin sürücüsü F.B (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyet otoparkına çekilen taksinin bagaj kapağı, ön camı ve arka tamponundaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'" yazıları dikkat çekti.

Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiyle uyuşturucu taşıyan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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