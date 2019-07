On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Usul üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, On Birinci Kalkınma Planı'nın normalde geçen yıl Meclise sunulması gerektiğini ancak bir yıl gecikme ile sunulduğunu söyledi.

Komisyonun, kalkınma planını teferruatlı olarak görüşmesi ve analiz etmesi gerektiğini belirten Kuşoğlu, komisyonun buna uymasını istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlükte olduğunu ve 11. Kalkınma Planı'nın hangi kurum tarafından, nasıl hazırlandığını bilmediklerini, sunum yapılmadan önce komisyonun buna ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Paylan, kalkınma planı sunumunun ardından verilecek olan 5 günlük arada Plan ve Bütçe Komisyonunun başka bir çalışma yapmaması gerektiğini savundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, On Birinci Kalkınma Planı'nın Meclise bir yıldan fazla gecikmeli geldiğini belirterek, milletvekillerine bir haftalık süre verilmesini ve ondan sonra sunum yapılmasını istedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, On Birinci Kalkınma Planı'nın gecikmesinin nedenleri olduğunu söyledi. Kalaycı, kalkınma planlarının çok önemli olduğunu ve On Birinci Kalkınma Planı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olacağını, bu açıdan da önemli olduğunu vurguladı.

Kalaycı, bugün sadece kalkınma planına ilişkin bir sunum yapılacağını, görüşmelerin 5 gün sonra başlayacağını ifade etti.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, kalkınma planlarının görüşülmesine ilişkin kanunun açık olduğuna dikkati çekerek, sunumun ardından 5 gün ara verileceğini ve daha sonra kesintisiz bir şekilde planla ilgili çalışmaların yapılarak, tamamlanacağını açıkladı.

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığı zaman 5 günlük arada çalışmaların yapıldığını anlatan Elvan, "Bu arada 'komisyon herhangi bir kanun teklifini gündeme alamaz' diye bir ifade yok. Bu 5 günlük sürede komisyon hiçbir çalışma yapmayacak olsaydı kanunda açık bir şekilde zikredilirdi." dedi.

Konuşmaların ardından On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın sunuş konuşmasını yapıyor.

