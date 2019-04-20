On Binleri Ağırlayan Turnuva 40. Kez Düzenlendi

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 40. Geleneksel Satranç Turnuvası, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde akıllı hamlelerin sahibi minik satranç severlerin büyük ilgi ve heyecanıyla başladı. Hamleni Yap projesi ile bu güne kadar on binlerce lisanslı sporcuyu Gaziantep ve Türk sporuna kazandıran Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda minik şampiyonları ağırladı. 12 farklı kategoride 525 lisanslı sporcunun yarıştığı organizasyonda elde edilen sonuçlar, müsabık sporcuların ulusal kuvvet derecelerine de etki edecek.

Organizasyonun açılış seremonisinde verdikleri sosyal mesajlarla renkli anlar yaşatan, sporcuları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, turnuvanın açılış hamlesini gerçekleştirdiler.

DEĞERLİ VELİLERİMİZE ÖZEL BİR TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ

Turnuvanın açılış seremonisinde katılımcı sporcular ve tribünlerde onları yalnız bırakmayan sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu öğrencileri satranç sporuna yönlendiren ve düzenlenen turnuvalarda onları büyük bir sabırla dinleyen sporcu velilerinin özel bir teşekkürü hak ettiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Geleneksel satranç turnuvalarının 40.'sını icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvada 525 sporcumuz yer alıyor. Sonuçların ulusal değerlendirmeye tabi tutulacak olması ayrı bir önem taşıyor. Bu anlamda Gençlik Spor ve İl Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Türkiye Satranç Federasyonumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sporcu öğrencilerimizi satranç sporuna yönlendiren ve düzenlenen turnuvalarda onları büyük bir sabırla dinleyen sporcu velilerimiz, özel bir teşekkürü hak ediyor. Kıymetli velilerimiz, bizim en büyük destekçilerimiz. Eğitim, kültür, spor ve sanata büyük önem veriyoruz. İnşallah yine sizlerin desteği ile bu 4 başlıkta çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ülkemizin gelişmiş insan gücüne de ihtiyacı var. Bu da tek taraflı gelişmeyle olmuyor. Yalnızca akademik başarıyla gerçek başarıyı elde etmek mümkün değildir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha nitelikli işler yapacaklarına olan inancımız tam. Katılımcı tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: Bültenler