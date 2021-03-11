On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da Miraç Kandili'ni ihya etti

Filistinliler, Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yürüyüşü ve buradan göğe yükselişi anlamına gelen İsra-Miraç olayı dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı doldurdu.

Filistinliler, Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yürüyüşü ve buradan göğe yükselişi anlamına gelen İsra-Miraç olayı dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı doldurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da İsra ve Miraç mucizesi münasebetiyle çeşitli dini etkinlikler düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen etkinliklere on binlerce Filistinli iştirak etti. Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen Filistinliler sabah saatlerinden itibaren Harem-i Şerif'i doldurdu.

Harem-i Şerif'in çevresindeki Eski Şehir bölgesinin sokaklarında uzun zamandan sonra bir kez daha yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Filistinli aileler, İsra ve Miraç münasebetiyle Mescid-i Aksa'da şeker ve çeşitli tatlılar dağıttı. Harem-i Şerif'te adeta bir bayram havası yaşandı. Cemaatle kılınan öğle ve ikindi namazlarında on binlerce kişi saf tuttu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin başta olmak üzere Kudüs uleması günün anlam ve önemine ilişkin vaazlar verdi.

Şeyh Hüseyin, İsra ve Miraç olayının Mescid-i Aksa ile ilişkisine dikkati çektiği vaazında, Harem-i Şerif'in sadece Müslümanlara ait olduğunu ve İsrail'in kutsal mabede yönelik uygulamalarını reddettiğini vurguladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Harem-i Şerif külliyesindeki Kıble ve Kubbetu's Sahra başta olmak üzere tüm mescitlerde programlar düzenlendi.

Açıklamada yaklaşık 50 bin Filistinli Müslüman'ın Aksa'da Miraç Kandili'ni ihya ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat