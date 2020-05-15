On aylık çalışma iki ayda tamamlandı İBB, spor tesislerinde başlattığı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına korona günlerinde hız verdi.

İnsan yoğunluğu nedeniyle gerçekleştirmesi zaman alan çalışmalar, tesislerin kapalı olduğu günlerde süratle ilerliyor. 5 ilçedeki 10 halı sahada başlatılan ve bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları iki ayda tamamlandı. Halı sahalar hayat normale döndüğünde yeniden sporseverlerin hizmetinde olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, geçtiğimiz Şubat ayında halı sahalarda ve spor komplekslerinde yenileme çalışması başlattı.10 halı sahayı ve 3 spor kompleksini kapsayacak şekilde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları, koronavirüs salgını nedeniyle tesislerin kapalı kalması üzerine hız kazandı. 2020'nin sonunda bitmesi öngörülen projeler, boş olan spor alanlarında seri şekilde ilerletilerek iki ayda tamamlandı.

10 HALI SAHADA TÜM ALT YAPI DEĞİŞTİ

İlk etapta Maltepe ve Pendik sahillerinde bulunan dört halı sahanın suni çim, çim altı zemin, elektrik tesisatı ve sahaları çeviren çelik konstrüksiyonlar değiştirildi. 2020 yılı bakım ve onarım çalışmaları, tüm spor tesislerin kapatıldığı 17 Mart'tan itibaren ivme kazandı. Çalışmalar aynı anda 5 ilçede 10 halı sahayı ve 3 spor kompleksinde devam edecek şekilde genişletildi.

FUTBOL SEVERLER YENİ SAHALARDA OYNAYACAK

Normal programa göre halı sahalarda yılsonuna kadar sürmesi beklenen çalışmalar, iki ay gibi kısa süre içerisinde tamamlandı. Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, Bakırköy Florya Spor Tesisi, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Pendik Sahil ve Tuzla Sahil Spor Tesislerinin halı sahaları İstanbul'da hayat yeniden normale döndüğünde futbol severlerin hizmetinde olacak.

KURTKÖY SPOR KOMPLEKSİ VE HAKKI BAŞAR SPOR TESİSİ YENİLENİYOR

Halı sahaların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve her ay binlerce kişinin spor yaptığı Pendik'teki İBB Kurtköy Spor Kompleksi de tadilata alındı.Buradaki çalışmalar ise ilk olarak yüzme havuzu ve havuz soyunma odaları ile personelin kullanım alanlarında yapılıyor.

Esenler Hakkı Başar Spor Tesisi de İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının başlatıldığı bir diğer tesis. Burada da fitness salonu ve tüm branşlara ait soyunma odaları günün koşullarına uygun şekilde revize ediliyor. İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu'nda ise çalışmaların bu yılın sonuna kadar başlatılması planlanıyor.

MALTEPE SAHİLDE TENİS DÖRT MEVSİM OYNANACAK

İstanbul'da, Anadolu Yakasında ikamet edenlerin yoğun olarak kullandığı Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Tenis Kortları, kışın ve havalar yağmurlu olduğunda kullanılmaya uygun değildi. Daha fazla kişinin spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla burada yer alan dört kortta üzeri kapatılıp açılabilir sisteme geçiliyor. Fiziki düzenlemelerin devam ettiği kortlarda, sporseverlere, güneşli günlerde açık alanda; yağışlı ve soğuk havalarda ise kapalı alanda tenis oynama imkanı sağlanmış olacak. Böylelikle isteyen herkes yılın her döneminde spor yapabilecek.

Kaynak: Bültenler