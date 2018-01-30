On Aylık Bebek İki Ameliyatla Hayata Tutundu

Denizli'de doğumdan sonra bağırsağında delinme tespit edilen prematüre bebek, bir yaşını doldurmadan geçirdiği iki cerrahi operasyonla hayata tutundu.

Maksut Karakan ile evli olan Hasibe Karakan, Denizli Devlet Hastanesinde geçen yıl 17 Şubat'ta hamileliğinin 27. haftasında 1 kilo 200 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi.

Prematüre doğum nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan ve Beren Su adı verilen bebeğin, ciddi bir bağırsak sorunu olan "nekrotizan enterokolit" geçirdiği tespit edildi.

Bağırsaklarında kanlanma bozukluğu gerçekleşen ve bağırsağı yırtılan Beren Su bebek, acil ameliyata alındı. Bağırsakları dışarı alınıp karnına ağızlaştırılan Beren Su bebek, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Gastroenteroloji uzmanlarınca bir süre takip edildi.

Beren Su bebek, 10 aylık olup yeterli kiloya ulaştığında tekrar ameliyata alınarak bağırsakları kapatıldı ve yaklaşık 20 günlük yoğun bakım sonrası sağlığına kavuştu.

"Nadir görülen bir durum"

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İnanç Cici, operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür vakaların nadiren görüldüğünü, bu tedavinin asıl öneminin iki kademeli bir ameliyat olduğunu, minik bebeğe acil ve efektif ameliyat uyguladıklarını belirtti.

Bebeğin bağırsaklarındaki sıkıntı nedeniyle dışkısını yapamadığını ifade eden Cici, Beren Su'yu sağlığına kavuşmuş şekilde taburcu ettiklerini kaydetti.

Anne Hasibe Karakan ise erken doğan kızını kaybetme korkusu yaşadığını, sağlık sorunu nedeniyle büyük zorluk çektiklerini anlattı.

Karakan, "Ameliyat olduktan sonra bağırsak dışarıda olduğu için adaptör takılıydı ve evde bu şekilde yaklaşık 9 ay bakım yaptım. Sonra bağırsak karnın içine alındıktan sonra biraz daha hastanede kaldık. Şimdi kızımın sağlığı çok iyi, bir sıkıntımız yok. Başta doktorumuz olmak üzere, hemşirelere ve tüm hastane personeline yakın ilgi ve alakalarından ötürü çok teşekkür ederim." dedi.