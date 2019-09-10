10.09.2019 11:52

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Dicle Üniversitesi'nde okuyan ve 10 aydır haber alamadığı oğlu için Ordu'dan gelen aile de katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü de çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, oturma eylemine katıldı.

Anne Latife Ödümlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okuyan ve on aydır haber alamadığı oğlu Özgür (23) için Ordu'dan gelerek oturma eylemine katıldığını belirterek, oğlunun üç arkadaşıyla kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

Oğlunu bulmak için kapı kapı dolaştığını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:

"Telefonla aradım cevap vermedi. Buraya geldim, yurt dışına gittim. Kapı kapı dolaştım, oğlumu bulamadım. İki sefer bu binaya geldim. 'Çocuğumu siz götürdünüz.' dedim. Onlar, 'Biz götürmedik' dedi. Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak'a üç defa gittim. Mahmur'a gittim. Onu bulamadım. Çocuğumun arkadaşları da kayıp, onlar da gitmiş. Bu anneleri televizyonda gördüm. Ben de geldim. On aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum."

Kaynak: AA