Ön anlaşma piyasalarda olumlu etki yarattı

20.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:27

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında son dakika ön ticaret anlaşması piyasaları rahatladı. Wall Street hisseleri değer kazanırken, Shanghai Kompozit Endeksi de önemli kazançlar elde etti. Ticari gerilimlerinin dengelenmesi, tarifelerin kaldırılması yatırımcılara en azından bir miktar güvence hissi sağladı.

Sektör gözlemcileri, 2016'dan bu yana en yüksek artış rakamlarının görüldüğünü aktardı. Bloomberg, "Kasım ayı faaliyet verileri, destek politikasının ve olumlu mevsimsel faktörler ile iyi bir toparlanma olduğunu gösterdi." dedi.

BEIJING NİHAİ ANLAŞMA İÇİN HAZIRLANMALI

Anlaşma açıklanmadan önce halihazırda ortaya çıkan etkenler göz önüne alındığında, Çin ekonomisinin, ticaret savaşının etkilerini aşmak için 2020 yılında önemli reformlara imza atacağı biliniyordu. Söz konusu ön anlaşma Çin'in ihracat artışının toparlanmasına alan kazandırıyor. Amerikan şirketleri için artan pazar erişimi, yerel fiyatları kontrol altına alarak enflasyonu düşürecektir. Bununla birlikte, Beijing nihai anlaşma için çeşitli hazırlıklar yapmalıdır.

Her şeyden önce, nihai bir anlaşma Çin ekonomisi için önemlidir, çünkü yukarıda belirtildiği gibi ihtiyaç duyulan istikrarı, güven ve kesinliği sürekli sağlayacaktır. Yatırımcılar, bu faktörleri dikkatlice takip ediyor ve ticaret savaşının son bulmasını bekliyor. Henüz tam anlamıyla tarifeler kaldırılmış değil. İlerleyen günlerde artan diyalog ve anlaşmalar tarifelerin tamamen kalkmasının adımları olacak.

Buna ek olarak 150 milyar doların üzerinde olan tarifeler yüzde 15'ten 7,5'e düşürülecek.

ABD'DEN OLUMLU ADIMLAR

Öte yandan, anlaşma, Amerikan işletmelerine sunduğu yeni piyasa hükümleriyle Çin'in ekonomisinde onların rolünü artıracak. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, her ne kadar ayrıntılı olarak belirtilmemiş olsa da Amerikan şirketlerinin gerekli düzenlemeler sonrasında Çin piyasalarında daha büyük bir rol oynayacağını ve böylece piyasaya daha fazla erişim sağlayacağını belirtti.

Bu kaçınılmaz olarak, daha fazla ABD sermayesinin Çin ekonomisine girmesi, finansal hizmetlerin artırılması, borç verilmesi ve doğrudan yatırım yapılması anlamına gelir. Bazı ABD'li şahinlerin finansal piyasalarını izole etmek istediği göz önüne alınırsa bunun kritik bir gelişme olduğu anlaşılır.

PİYASA BEKLENTİLERİ KARŞILANACAK

Son olarak, ABD'nin tarımsal ithalatındaki artış, domuz eti fiyatlarının kontrol altına alınmasına neden olacak. Zira Afrika domuz ateşinin ardından piyasada fiyatlar arttı. Önlemler enflasyonu düşük tutacak, diğer tüm gıda ürünleri üzerindeki etkinin önüne geçecek ve böylece tüketicilerin sıkıntı çekmesini önleyecektir.

Tüm bu faktörler bazılarının şüpheciliğine rağmen, ülke ekonomisi hakkında iyi haber veren bir Çin-ABD ticaret anlaşması olarak nitelenebilir. Kısa vadede güven ve kesinlik yaratmasının yanında ilişkilerin uçuruma ilerlemesini önler. Bu da Çin imalatının ve sanayisinin yeni atmosfere adapte olması için alan sağlar.

Ticaret anlaşmasında ikinci aşamaya geçmek ve ilerleme sağlamak kritik önemde de olsa şimdi herkesin durup "ekonomik kıyamet" olmayacağını anlaması gerekiyor. Ekonomi istikrarlı bir hatta daha iyi seviyeye ulaşacak.

Kaynak: Bültenler