Omzundaki tüfek düşünce kazara kendini vurdu
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Omzundaki tüfek düşünce kazara kendini vurdu

Omzundaki tüfek düşünce kazara kendini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da evinin bahçesinde omzundaki tüfeğin düşerek ateş alması sonucu kazara kendini vuran bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da evinin bahçesinde omzundaki tüfeğin düşerek ateş alması sonucu kazara kendini vuran bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gürgendağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem B. (62) evinin bahçesinde yabani hayvanları kaçırmak için yanına aldığı av tüfeğinin omzundan bulunduğu sırada tüfekle yere düştü. Kazara ateş alan tüfek Adem B.'yi omzundan yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Adem B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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