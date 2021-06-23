Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
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Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

ALMANYA'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Yüksel Şeker'in (38) omzunda gezdirdiği baba yadigarı sincap, ilgi odağı oldu.

ALMANYA'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Yüksel Şeker'in (38) omzunda gezdirdiği baba yadigarı sincap, ilgi odağı oldu.

İstanbul'da, yaklaşık 6 yıl önce Mehmet Şeker, bir kış günü Emirgan Korusu'nda gezerken donmak üzere olan sincap yavrusu buldu. Karagöz adını verdiği yavru sincabı evine götürerek, besleyip büyüten Mehmet Şeker, iki sene önce hayatını kaybetti. Karavanıyla Türkiye'yi gezen, bu nedenle 'Gezgin Mehmet' lakabıyla alınan Mehmet Şeker'in ölümünün ardından Almanya'da yaşayan oğlu Yüksel Şeker, Karagöz'ü sahiplendi. Yüksel Şeker, 'baba yadigarı' olarak gördüğü Karagöz ile tüm Türkiye'yi gezerek babasının hatırasını yaşatmak istiyor.

Geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde gezintiye çıkan Yüksel Şeker ve sincabı, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Almanya'da postanede müdürlük yaptığını, tatil için Bodrum'a geldiğini ifade eden Yüksel Şeker, 6 yaşındaki sincabın 2 yıl önce yaşamını yitiren babasından kendisine kalan tek yadigar olduğunu belirterek, "Babam gezgindi. Karavanıyla Türkiye'yi gezmişti. O nedenle 'Gezgin Mehmet' olarak bilinir. Ben de babamdan kalan hatıraları yaşatmak için babamın gittiği tüm yerleri sincap ile gezerek orada o hatıraları yaşamak istiyorum. Almanya'dan 1 hafta önce İstanbul'a geldim. İstanbul'dan önce Mardin'e ardından da Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerine geçtim. Buradan da Ege ve Akdeniz'in ünlü ilçelerini gezeceğim ve tatilim bitinceye kadar babamın gittiği her yere gidip sincapla birlikte anıları yaşayacağım. Karagöz'ün en çok sevdiği şey fındık ve ceviz. Şu an favorisi ise kiraz ve salatalık. Bakımı çok kolay iki tane fındık yedi mi doyuyor ve su içiyor. 24 saat Karagöz ile beraberiz" dedi.Sincabını vücudunun herhangi bir yerine koyduğunda asla yere inmediğine dikkat çeken Şeker, "Tamamen üzerimde yaşıyor diyebilirim. Vücudumuza alışmış. Uykusu geldiğinde bazen çantada bazen cebime giriyor evdeysek özel yatağı var orada uyuyor ama her zaman benimle. İnsanların verdikleri tepki ve ilgisi beni mutlu ediyor. Babamın bana bıraktığı bu yadigarında böyle sevilmesi beni mutlu ediyor" diye konuştu.Şeker, gittiği her yerde, Karagöz'ü görenlerin önce şaşırdığını sonra ise fotoğraf çektirmek istediğini belirtip, "Karagöz yere inmediği için ben de gelen istekleri kırmıyorum. Fotoğraf çektirmeyi kabul ediyorum. Babam da aynısını yapıyordu. İnsanlar, Karagöz'e yiyecek vermek istiyor, gezdirmek istiyor. Birçok kişiden de satın almak için talep geldi ama babamdan kalan tek miras olduğu için kabul etmedim. Soranlara, Karagöz'ü asla satmayacağımı söylüyorum" ifadelerini kullandı.ÇOCUKLAR HATIRA I ÇEKTİRDİBodrum'un ünlü restoranların bulunduğu Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki çocuk parkına giren Şeker ile omzundaki sincabı gören çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemedi, Bazı çocuklar korksa da diğer çocukların sevmesiyle kısa sürede Karagöz'e alışıp, birlikte fotoğraf çektirdi. Caddedeki restoranlarda yemek yiyen tatilciler de cep telefonlarıyla sincabı görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Şeker, İzmir'in Çeşme ilçesine gitmek üzere sincabıyla Bodrum'dan ayrıldı.


Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor
Omzunda baba yadigarı sincapla geziyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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