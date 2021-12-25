OMZU KIRILAN ÇOBAN İÇİN SEFERBER OLDULAR

VAN (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde koyunlara ot verirken buzlu zeminde ayağı kayıp düşen çoban Celalettin Çeçen (43), kar nedeniyle kapanan yolun belediye ekipleri tarafından açılmasının ardından mezraya ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürpınar ilçesinin Örmeli Mahallesi Elemek mezrasında koyunlarına yem verirken ayağı kayarak düşen çoban Celalettin Çeçen'in omzu kırıldı. Çeçen'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulans kar nedeniyle kapanan yolda, mezraya ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istendi. Yer yer çığların da düştüğü bölgede, iş makineleriyle yol açılarak yaklaşık 6 saat sonra sağlık ekipleri mezraya ulaştı. Omuzunu hareket ettiremeyen Çeçen, Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplere teşekkür eden Celalettin Çeçen, "Burada çobanlık yapıyorum. Sabah saatlerinde koyunların otunu verirken buzlanmadan dolayı ayağım kaydı ve düştüm. Omuzumda platin var. Düşmenin etkisiyle platin omuzuma zarar verdi. 112'yi aradık. Yollar kapalı olduğu için Belediye ekipleriyle birlikte geldiler" dedi.

Sağlık personeli Yakup Yılmaz ise 'Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) birimimiz tarafından yolun kapalı olduğu bilgisi verildi. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep ettik. Sağ olsunlar hızlıca bize ulaştılar. Yolda defalarca ambulansımız karda kalmasına rağmen ekipler bizleri kurtarıp, hastaya ulaşmamızı sağladı. Yaklaşık 6 saat sonra hastamıza ulaştık. Hastamız, ev işlerini yaparken düşmüş ve omzunda sıkıntılar mevcut. Hastamıza ilk müdahalesini yaptık. Ancak ileri tetkik ve görüntüleme için ilçe hastanesine naklini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.