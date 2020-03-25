SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı - Ekonomi
Avusturya, Avrupa, OMV, Ekonomi

OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, Avrupa'nın önde gelen petrokimya şirketlerinden Borealis'teki yüzde 36 hissesini 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkardı.

25.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:14
OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, Avrupa'nın önde gelen petrokimya şirketlerinden Borealis'teki yüzde 36 hissesini 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OMV ile Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala, OMV'nin Borealis'in çoğunluk hisselerini almasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Bu kapsamda OMV, Borealis'teki yüzde 36 hissesini, Mubadala'dan 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkartarak şirketin hisse çoğunluğuna sahip oldu. Mubadala ise yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşma kapsamında, şirketteki yüzde 25'lik hissesini koruyacak.

Bu yatırımla OMV, sektörde polyolefin ve baz kimyasal tedariğinde lider sağlayıcı rolünü üstlenecek. Aynı zamanda OMV, Avrupa'daki 1 numaralı etilen ve propilen üreticisi, dünya çapında ise en iyi 10 polimer üreticisinden biri olacak.

Anlaşma kapsamında OMV tarafından 2021'in sonuna kadar 2 milyar avro değerinde bir tasfiye programı uygulanacak. Ayrıca OMV, azaltılmış maliyetler, kolaylaştırılmış operasyonlar ve vergi avantajlarından faydalanarak 2025'in sonuna kadar 700 milyon avro maliyet tasarrufu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMV Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Seele, yapılan anlaşmanın gelecek stratejilerinin uygulanmasında sadece bir kilometre taşı değil, OMV tarihinin en büyük dönüşümü olacağını vurguladı.

Bu yatırım sayesinde OMV'nin küresel petrol, gaz ve kimyasal üretiminde kullandığı entegre iş modelinin yüksek kaliteli plastik sektörüne doğru büyümesini sağlayacağını kaydeden Seele, "Yapılan anlaşma aynı zamanda, OMV'nin düşük karbonlu geleceğe geçişte yeniden konumlandırması bakımından da önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mubadala Petrol ve Petrokimya Üst Yöneticisi Musabbeh Al Kaabi de Borealis'in sektörün lider bir şirket olduğunu belirterek, "OMV'deki mevcut yüzde 24,9 hissemiz ve Borealis'te sahip olacağımız doğrudan yüzde 25 payla çalışmalarımıza devam edeceğiz. OMV'nin önemli bir hissedarı olarak Borealis'le stratejik olarak güçlü bir uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Borealis, yaklaşık 6 bin 900 çalışanıyla Viyana'daki merkez ofisi dahil olmak üzere 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdulhamit Gül
Magazin Hadise Seda Sayan Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Beşiktaş Açıklama Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:53:44. #1.15#
title