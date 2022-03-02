OMV, Gazprom ile hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurdu

Avusturya merkezli enerji şirketi Omv, Gazprom ile Rusya'daki Achimov gaz sahasından yüzde 24,98 hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, OMV yönetim kurulunun Rusya'nın Urengoy bölgesinde bulunan Achimov gaz sahası geliştirme projesinden hisse alımına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

OMV, söz konusu sahadan yüzde 24,98 hisse almayı planlıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa ve ABD'li enerji şirketlerinin ülkedeki yatırım ve projelerinden çıkma kararları arka arkaya geliyor.

Şu ana kadar bp, Shell, Equinor ve ExxonMobil ülkedeki projelerden çıkma ve ortak girişimlerindeki hisseleri elden çıkarma kararı alırken, TotalEnergies Rusya'da yeni yatırım yapmayacağını duyurdu.