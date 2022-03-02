OMV, Gazprom ile hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OMV, Gazprom ile hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurdu

AA, Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
 - Güncelleme:
OMV, Gazprom ile hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurdu

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, Gazprom ile Rusya'daki Achimov gaz sahasından yüzde 24,98 hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

Avusturya merkezli enerji şirketi Omv, Gazprom ile Rusya'daki Achimov gaz sahasından yüzde 24,98 hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, OMV yönetim kurulunun Rusya'nın Urengoy bölgesinde bulunan Achimov gaz sahası geliştirme projesinden hisse alımına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

OMV, söz konusu sahadan yüzde 24,98 hisse almayı planlıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa ve ABD'li enerji şirketlerinin ülkedeki yatırım ve projelerinden çıkma kararları arka arkaya geliyor.

Şu ana kadar bp, Shell, Equinor ve ExxonMobil ülkedeki projelerden çıkma ve ortak girişimlerindeki hisseleri elden çıkarma kararı alırken, TotalEnergies Rusya'da yeni yatırım yapmayacağını duyurdu.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Gazprom, Enerji, Rusya, OMV, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title