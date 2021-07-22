'Omuz atma' kavgasında 6 tutuklama

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan 'Omuz atma' kavgasında 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 3 kişi yaralandığı olayda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan 'Omuz atma' kavgasında 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 3 kişi yaralandığı olayda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 18 Temmuz 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi İZBAN istasyonunun yakınındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, sahil tarafından gelen bir grup ile İZBAN tarafından gelen diğer grup üst geçitte yürüdüğü sırada, iki grup arasında 'Omuz atma' gerekçesiyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucunda tartışma tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada kaldırım taşı ve bıçak da kullanıldı. Kadir Özdemir, Azat Ö., Oğuzhan S. ve Emrah S. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç. ve D.B. suç aletleri ile birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımı ile ambulanslara taşındı. Kadir Özdemir ve Azat Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Oğuzhan S. ile Emrah S. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Kadir Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Azat Ö. ve Oğuzhan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Emrah S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

5 DAKİKA İÇERİSİNDE YAKALANDILAROlay sırasında vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçi ekipleri koordineli olarak, olay yerinden suç aletleri ile kaçan 5 şüpheliyi, 5 dakika içerisinde Smyrna Meydanı'nda yakaladı. Polis otosuna alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.'KAFALARI GÜZEL'Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve üzerinde arama yapılan bir şüpheli, karşı grubun alkollü olduğunu iddia ederek, "Arkadaşlar salak, kafaları güzel emaneti salladılar. Biz onlara yumruk attık, kendimizi koruduk. O salak emanet çekti" şeklinde ifadeler kullandığı görüntülendi. Meydana gelen olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri üst geçitte incelemelerde bulundu.TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç., D.B. ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay