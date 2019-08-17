17.08.2019 12:47

Ömürlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri Kadınlar Hali'ne veda etmeye hazırlanıyorlar

Trabzon'da yaklaşık 65 yıldır hizmet veren "Kadınlar Hali" son günlerini yaşıyor

Kadınlar Halinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması yaklaşık yarım asırdır sebze ve meyve satan kadınları üzdü

TRABZON - Yarım asırdan fazladır hizmet veren Kadın Hali'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması esnafı üzüyor. Tahliye işlemlerinin bu yılın Eylül ayı içinde başlanması beklenen Kadınlar Halinin yerine aslına uygun yenisi yapılacak.

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 65 yıldır kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları "Kadınlar Hali" kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor. Ömürlerinin büyük bir kısmını Kadınlar Halinde sattıkları sebze ve meyvelerle sayesinde evlerinin geçimini sağlamaya çalışan kadınlar, buranın yıkılacak olmasının kendilerini son derece üzdüğünü söylüyorlar.

Tahliye edilmeleri durumunda kendilerine yer gösterilmesini bekleyen kadınlar ömürlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri Kadınlar Hali'nde sattıkları sebze ve meyveler sayesinde hem evlerini geçindirdiklerini hem de çocuklarını okuttuklarını ifade ettiler.

Yaklaşık 44 yıldır Kadın Halinde sebze sattığını belirten 68 yaşındaki Zehra Yurtsever, "44 senedir buradayım. Burada sebze satmaya başladığım zaman çevremde pek bir şey yoktu. Soğan pazarı vardı. Sonradan burada şemsiyeler yaptılar sonra da üzerini kapattılar. Ben de buradan bir tezgah aldım. Sebze satıyoruz. İlk başladığımda salatalık satmıştım. O zamanlar günde 6 çuval salatalık satardık şimdi 1 torbayı 1 haftada bile satamıyoruz. Yakında burası kapanacak. Yıkılacağını senelerdir diyorlar ancak şimdi kesin yıkacaklar. Burada iyi kötü uzun yıllarımız geçti. Evimizi buradan sattığımız ürünlerle geçindirdik. Şimdi yıkılacak olması tabi ki bizi üzüyor" dedi.

Fatma Yurtsever de, 35 yıldır geçimini Kadınlar Halinden sağladığını belirterek yeni yer yapılana kadar kendilerine yer gösterilmesini istedi. Çocuklarını buradan kazandığı para ile okuttuğunu belirten Yurtsever, "35 yıldır burada çalışıyorum. Geçimimi buradan kazandığım parayla karşılıyorum. Çocuklarımı buradan kazandığım parayla okuttum. Burasının yakılmasını istemiyorum. Trabzon'un en büyük ve en önemli pazarı burası. İstanbul'dan Almanya'dan gelenler burasını bilip geliyor. Bizi mağdur etmesinler bize bir yer göstersinler. Biz de burada geçimimizi sağlıyoruz. Ekmek paramızı kazanmak için buradayız. Burada fabrika yok, iş yeri yok dolayısıyla geçimimizi buradan sağlıyoruz. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Şimdi yıkılacak olması bizim için büyük üzüntü. Soğan ekmek yedim çocuklarımı buradan kazandığım parayla okuttum. Burada iyi ya da kötü anılarımız oldu. Bizi mağdur etmesinler bize bir yer yapsınlar ekmek paramızı kazanalım" diye konuştu.

Öte yandan Kadınlar Hali'nin Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılarak aslına uygun bir şekilde yeniden aynı bölgede inşa edileceği, buradaki kadın esnafların da mağdur olmaması için de kendilerine Kadınlar Halinin hemen batısında geçici bir yer tahsis edildi. Tahliye işlemlerine bu yılın Eylül ayında başlanacağı belirtilirken yeni yerin 1 yıl sonra hizmete girmesi bekleniyor. Yaklaşık 9 milyon 300 bin TL'ye mal olması beklenen yeni Kadınlar Halinin, özellikle çatısı ahşap makas olup ihale kapsamında sökülerek bakımı yapılacak ve yeni yerinde konuşlandırılacak.

Kaynak: İHA