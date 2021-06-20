'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'

'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömürlerinin halk arasında yer alan algının aksine bir gün değil, birkaç ay olduğunu söyledi.

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin ömürlerinin halk arasında yer alan algının aksine bir gün değil, birkaç ay olduğunu söyledi.

MEÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, Halk arasında kelebeklerin ömürlerinin 1 gün olduğunu inanışının yanlış olduğunu belirtti.  Kelebeklerin ömrünün normal şartlarda ortalama 2 hafta ile 5 hafta arasında değiştiğini kaydeden Doç. Dr. Hüseyinoğlu, havaların soğuk olması halinde ömürlerinin birkaç aya kadar uzadığını kaydetti. Hüseyinoğlu, "Bir günlük ömür algısını düzeltmemiz gerekiyor. Eğer havalar soğuk geçerse, o nesil kışa denk gelirse uyku dönemini geçirirler, hava şartları normalleşince tekrar aktif hale dönüşürler. O zaman da birkaç aylık ömürleri olur" dedi.

'BİRÇOK ENDEMİK TÜRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ 'Mersin'in birçok endemik kelebek türüne sahip olduğunu anlatan Doç. Dr. Hüseyinoğlu, "Çok zengin yaşam ortamlarına sahibiz. Sertavul Geçidi adında bile türümüz var. Birçok türe ev sahipliği yaparız, bunların içinde Sultan Kelebeği en çok bilinendir. Kelebekler, birçok böcek türü ile beraber meyve ve sebzelerin tozlaşmasında, çoğalmasında en önemli role sahipler. O yüzden besin kaynağı elde etmemizde çok ciddi rolleri var" diye konuştu.'CANLILAR PANDEMİDE RAHAT BİR NEFES ALDI'Pandemiyle birlikte doğanın boş kalmasının canlılar üzerinde olumlu etki yarattığını dile getiren Doç. Dr. Hüseyinoğlu şunları söyledi:

"Pandeminin birçok olumsuz yönünü yaşadık hala yaşıyoruz ancak bunlara rağmen doğada farklı gözlemler yaşanabiliyor. Çünkü insan müdahalesinin faktörü en az seviyeye düşmüş oldu. Doğaya müdahale ettiğimde istesek de istemesek de canlıların yaşam ortamını bozmuş oluyoruz. O yüzden pandemi sayesinde canlılar daha rahat yaşam ortamı buldular. Birçok olumsuz etkenden kurtulmuş oldular."


'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'
'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

Mersin'deki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
Mersin'deki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Ömürleri 1 gün değil birkaç ay' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:33:29. #1.16#

title